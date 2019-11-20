Израиль предпринял новую попытку нападения на Сирию после учений по «уходу» от С-400

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что израильские ВВС нанесли удары по территории Сирии. Огонь велся в основном по иранским целям, однако бомбардировке подверглись также опорные пункты вооруженных сил САР. Подробнее об очередном акте военной агрессии Тель-Авива читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

По данным пресс-центра военного ведомства Израиля, удары были нанесены преимущественно по объектам бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «Лива аль-Кудс» – по их оружейным складам и пунктам базирования на территории Сирии. Кроме того, под прицелом оказались позиции правительственных войск САР в окрестностях Дамаска.

Согласно информации сирийского агентства SANA, бомбардировки велись с оккупированной Тель-Авивом части Голанских высот, а также из воздушного пространства Ливана – израильские самолеты были зафиксированы в небе над ливанским городом Марджаюн. Системы ПВО САР, однако, смогли сбить большую частью ракет ЦАХАЛ, благодаря чему серьезного ущерба удалось избежать.

По поводу данной атаки высказался премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он заявил, якобы авианалет стал ответом на обстрел со стороны иранских сил в направлении Израиля. Тем не менее, так или иначе, под огнем Тель-Авива, напомним, оказались также и сирийские военнослужащие.

Ранее стало известно, что истребители ВВС Израиля F-35 недавно провели учения, в ходе которых отрабатывался, в частности, «уход» от зенитно-ракетных комплексов С-400 российского производства.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин не исключил в беседе с корреспондентом ФАН, что очередная активизация израильтян вблизи сирийских границ связана с желанием Тель-Авива привести ситуацию в соседней республике к новой эскалации.

«При этом Израиль акцентирует на себе внимание со стороны Голанских высот. Тем самым он хочет показать всему миру, будто бы незаконная аннексия данной территории, которую одобрил Белый дом, уже полностью вступила в силу и как бы легализована. Они не первый раз действуют именно оттуда, как и из ливанского неба, и новое нападение, кроме того, еще раз подтверждает решимость Тель-Авива продолжать агрессию против САР. При этом у него есть прикрытие в лице иранских сил, которые, по словам израильтян, представляют для них большую угрозу и с которыми они готовы воевать даже незаконно на территории другой страны – Сирии», – обратил внимание наш собеседник.

Он предположил, что израильтяне действовали бы в Сирии жестче, как это было ранее, если бы не развертывание там российских средств противовоздушной обороны, которые принципиально ограничивают маневренность ВВС ЦАХАЛ.

«Израильские летчики активизировали обучение по направлению «ухода» от российских С-400. В этих учениях были задействованы также ВВС и других государств НАТО. То есть все они реально готовятся и отрабатывают приемы противодействия вооружению и боевой технике РФ. Тель-Авив особенно заинтересован в получении таких навыков, потому что на вооружении у Сирии находятся комплексы С-300, а это весьма и весьма грозное оружие», – указал эксперт.

Он добавил, что, несмотря на очевидное нарушение Тель-Авивом международных норм, данная преступная израильская атака вряд ли получит справедливое освещение и оценку.