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Кремль назвал неприемлемым заявление эстонского депутата о «территориальном долге»

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Кремль назвал неприемлемым заявление эстонского депутата о «территориальном долге»

Москва, 20 ноября. В Кремле считают неприемлемым заявление эстонского парламентария о том, что Россия «должна вернуть» территории Эстонии. Об этом заявил журналистам на брифинге в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков особо подчеркнул, что российская сторона не может согласиться с такими призывами.

«Мы считаем неприемлемыми (слова эстонского парламентария. — Прим. ФАН) и не можем с ним согласиться», — указал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее спикер эстонского парламента, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Москва «должна вернуть» прибалтийской стране «аннексированные территории». Он также указал, что для продвижения в одобрении российско-эстонского пограничного договора Таллин настаивает на признании со стороны российских властей границ прибалтийского государства в рамках недействующего соглашения. Так прибалтийский депутат прокомментировал слова руководителя Второго европейского департамента дипломатического ведомства России Сергея Беляева о том, что Тартуский мирный договор де-юре не имеет силы.

Ранее российский дипломат, обсуждая ратификацию пограничного соглашения между Эстонией и РФ, заявил, что Таллин ссылается на не имеющий юридической силы документ 1920 года и выдвигает территориальные претензии к РФ.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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