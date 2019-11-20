Сирия, 20 ноября. Израильские ВВС обвиняются в нанесении ударов по окраинам Дамаска. ВКС РФ продолжают оказывать поддержку САА в Идлибе. Курдских боевиков подозревают в организации взрыва на северо-западе Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы укрепрайонов боевиков к юго-западу от Алеппо; заняли деревню Ум Аль-Хер и фермы у Аль-Тавилы в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: открыли огонь по позициям курдских радикалов в Северном Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: обстреляли окрестности города Тель-Абьяд в Ракке, есть жертвы среди мирных жителей; подозреваются в организации взрыва на северо-западе Хасаки.

ВВС Израиля: обвиняются в нанесении ударов по окраинам Дамаска; обмениваются ударами с союзниками Турции у границы между Алеппо и Раккой.

Провинция Дамаск

Появилась информация о новой попытке Израиля атаковать позиции проасадовских военизированных формирований. Согласно информации агентства новостей SANA News, израильские военные самолеты выпустили ракеты по окраинам Дамаска, где базируются отряды иранского ополчения. Отмечается, что большинство из снарядов были уничтожены сирийскими системами ПВО прежде, чем достигли своих целей. Тем не менее жертвами обстрела стали мирные жители, двое из которых погибли, еще двое получили ранения. Напомним, накануне также поступали данные о взрывах неизвестного происхождения в окрестностях столицы, однако Израиль отрицал свою причастность к произошедшему.

Провинция Алеппо

На юго-западе от административного центра региона возобновились перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (halabtodaytv), в ответ на провокационные удары со стороны радикалов военнослужащие правительственных войск открыли огонь по расположениям боевиков на подступах к населенным пунктам Джазрайя и Заммар.

Между тем в северной части региона фиксируются вооруженные стычки между протурецкими силами и Отрядами народной самообороны (YPG). По информации Twitter-канала (SyriCall), члены союзных Турции формирований открыли огонь по одному из военных объектов курдских радикалов к югу от Азаза. Сведения о нанесенном YPG уроне в настоящий момент выясняются.

Провинция Идлиб

Российские военные самолеты продолжают осуществлять боевые вылеты в поддержку правительственной армии в Южном Идлибе. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (MMCSYR), под ударом оказались огневые позиции боевиков террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» и выступающих на ее стороне бандгрупп недалеко от населенных пунктов Хасс и Умм аль-Халахель. В то же время отмечаются столкновения на подступах к городу аль-Мушрафа на востоке провинции. Оппозиционный интернет-портал Step News Agency утверждает, что несколько сирийских солдат получили ранения в ходе вооруженного противостояния. Однако данные сведения пока нуждаются в проверке.

Провинция Ракка

Вновь вспыхнули стычки на линии соприкосновения сил курдских бандгрупп и протурецких формирований. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ynms79797979), противники обмениваются ударами поблизости от населенных пунктов Казали и Карфал, которые находятся у границы между провинциями Ракка и Алеппо. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. В то же время турецкие военные заявили о минометных обстрелах со стороны «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в районе Тель-Абьяда. Это привело к гибели по меньшей мере трех местных жителей и ранению восьми человек. Агентство новостей Daily Sabah сообщает, что под ударом оказалось здание школы. Напомним, накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара намерена возобновить операцию «Источник мира» в случае, если курдские боевики продолжат сохранять присутствие в приграничных районах.

Провинция Хасака

Twitter-канал (RojavaNetwork) сообщает о том, что под контроль правительственных подразделений перешли еще ряд поселений. Части Сирийской арабской армии (САА) вошли в деревню Ум Аль-Хер, а также заняли фермы вокруг населенного пункта Аль-Тавила недалеко от Тель-Тамра.

Между тем поступили данные о взрыве в деревне Кава Шаллах на северо-западе Хасаки. Согласно данным военного источника в Twitter (mediaofj), несколько протурецких бойцов погибли в результате детонации СВУ, заложенного в автомобиле. Предполагается, что к установке бомбы имеют отношение курдские боевики.