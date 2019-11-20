Эксперт рассказал, зачем Украине понадобился американец на посту министра обороны

Киев, 20 ноября. Киев осознанно стремится стать колонией США по образцу послевоенной Японии, уверен политолог Александр Асафов. Так он прокомментировал заявление подполковника американской армии, эксперта Белого дома по Украине Александера Виндмана, который признался, что киевские чиновники трижды предлагали ему пост министра обороны.

Асафов отметил, что украинский ВПК — крайне коррумпированная отрасль, поэтому Украина хочет взять человека со стороны. Кроме того, это позволило бы еще сильнее усилить внешнее управление страной, фактически превратив ее в колонию США. Однако сам Вашингтон вряд ли в этом заинтересован.

«Не думаю, что это может сбыться. В XXI веке это демонстрирует абсолютную несубъектность, несамостоятельность страны и прямое управление из Вашингтона. Поэтому я думаю, что в Вашингтоне воздержатся от того, чтобы принимать такие «привлекательные» предложения», — пояснил Асафов Радио Sputnik.

Напомним, что с 11 по 21 ноября представители Института оборонного анализа США (одно из подразделений Пентагона) инспектируют украинские оборонные предприятия. Как пишут украинские СМИ, американцам показывают даже закрытые производства, охраняемые гостайной.

Иностранная делегация уже посетила киевский завод «Квант-Радиолокация», киевский завод автоматики «Луч», «Укроборонсервис» и житомирский бронетанковый завод. Официально все эти мероприятия проводятся для получения консультаций и повышение эффективности реформ, однако на деле, как утверждает издание «Страна.ua», визит американцев больше походит на аудит украинского ВПК.