Пьяный воронежский врач, которая не смогла сделать ребенку рентген, лишилась работы

Семилуки, 20 ноября. Врач-рентгенолог Семилукской районной больницы имени А. В. Гончарова в Воронежской области оказалась на рабочем месте в состоянии сильного алкогольного опьянения и не могла выполнять свои профессиональные обязанности, после инцидента горе-медик была уволена. Об этом сообщили в учреждении здравоохранения.

«В тот же день, как обнаружился факт, эта врач была отстранена от работы. Была вызвана полиция, проведено освидетельствование. Она уже уволена. В ее объяснительной сказано, что у нее сложились вот такие семейные обстоятельства», — объяснил «360» главврач больницы Алексей Акульшин.

Пациентам в связи с инцидентом принесли извинения, учреждение работает в обычном режиме.

Посетители рентгенкабинета, увидевшие профнепригодного врача, рассказали, что женщина была пьяна настолько, что с ней невозможно было даже разговаривать.

В Сети появилось видео, которое показывает, насколько медик была не в состоянии работать.