Девятый российско-турецкий патруль начал работу в Сирии

Дамаск, 20 ноября. Девятый совместный патруль России и Турции приступил к работе в Сирии. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что российская военная полиция и турецкие военнослужащие начали патрулирование в приграничном с Турцией районе Сирии — в нескольких десятках километров к северо-западу от Камышлы.

«С воздуха воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что патрулирование ведется по маршруту от пункта таможенного перехода населенного пункта Арада-Кабира и проходит на восток вдоль границы Турции и САР. Патруль инспектирует обстановку в населенных пунктах.

В состав совместного патруля входят восемь единиц военной техники. Среди них: бронированные автомобили «Тигр» и БТР-80 российской военной полиции, а также турецкие Kirpi. В патрулировании принимают участие около 50 военнослужащих обоих государств. Российский беспилотник «Орлан-10» ведет мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени.

Ранее в районах на севере и северо-востоке Сирии начали работу несколько пунктов выдачи гуманитарной помощи. Чтобы предупредить возможные провокации, перед началом работы пунктов в небо были подняты вертолеты российских ВКС. Военная полиция РФ провела рейды в окрестностях населенных пунктов, чтобы обеспечить безопасность.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи главы государств подписали меморандум о взаимопонимании. В соответствии с положениями документа, 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции были введены подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы для отвода курдских отрядов от границы на 30 километров. Также, в соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностями, реализуется совместное российско-турецкое патрулирование вдоль границы Сирии и Турции.