Доктор Мясников назвал пять смертельных симптомов

Москва, 20 ноября. Приступы сильной головной боли и двоение в глазах могут свидетельствовать о скорой смерти. Об этом граждан РФ предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном».

Эксперт назвал пять смертельных симптомов, отметив, что головная боль является одним из признаков аневризмы, менингита и злокачественных образований. Головокружение, которое сопровождается двоением в глазах, может говорить о рассеянном склерозе, пишет «Вечерняя Москва».

Кроме того, острая боль в животе, тошнота и рвота часто сопровождают такие опасные заболевания, как панкреатит, тромбоз и мерцательная аритмия. Как отмечает «Царьград», указанные симптомы могут указывать на развитие инфекций и аппендицит.

Мясников обратил внимание на то, что своевременное посещение доктора требуется при возникновении боли в груди и неожиданной слабости, особенно если эти симптомы сопровождаются одышкой и чрезмерным потоотделением. По его словам, таким образом проявляет себя инфаркт. Медик особо подчеркнул, что в этом случае на спасение больного отводится несколько часов, пишет «Газета Кемерова».

Ранее доктор Мясников назвал рецепт борьбы со смертью и объяснил, как в 67 лет выглядеть всего на 40.