В Госдуме посоветовали Киеву забыть о финансовых претензиях к России по поводу Крыма

Киеву следует забыть о финансовых претензиях к России по поводу Крыма, т. к. в противном случае могут появиться встречные действия со стороны Москвы, уверен депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, полученных из-за присоединения Крыма к России. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

«Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 млрд грн (3,28 млрд рублей)», — отмечается в сообщении АМПУ.

До этого АМПУ уже приводила информацию о собственных активах на полуострове министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека.

В ведомстве объясняют, что если в течение полугода оно не получит ответ от кабмина, то дело будет рассматриваться в международном арбитраже.

«В этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг — это направление требований о компенсации убытков непосредственно правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж», — заявили в ведомстве.

По словам Константина Бахарева, в Госдуме по инициативе ее спикера Вячеслава Володина будет рассмотрен вопрос о взыскании с Украины компенсации в пользу Крыма за 23 года аннексии полуострова.

«Для обсуждения этого вопроса уже создана рабочая группа, которая должна подсчитать причиненный ущерб республике. Причем в сумму войдет не только ущерб за разграбление Крыма украинскими властями в постсоветский период, но и ущерб от различных диверсий и блокад, а именно энергетической, водной и транспортной. В таких условиях Киеву следует посоветовать забыть о финансовых претензиях к России по поводу Крыма, т. к. могут появиться встречные претензии. Сальдо в этом случае будет не в пользу Украины», — заявил Бахарев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство крымчан. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение полуострова в состав РФ произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, а все санкции, наложенные в связи с этим на Россию, являются незаконными.

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди призвала Европу как можно скорее осознать воссоединение полуострова с Россией и признать одним из важнейших геополитических событий XXI века. Сенатор отметила, что крымчане, которые исповедуют принципы международного права и строго им следуют, рассчитывали на поддержку Европы. Однако этого так и не произошло, и за пять лет, прошедших после референдума, ситуация, к сожалению, принципиально не изменилась.