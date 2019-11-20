Аналитик объяснил, зачем Германии нужен украинский транзит

Москва, 20 ноября. Транзит российского газа через Украину нужен Германии не с экономической, а с политической точки зрения. Об этом в среду заявил политический аналитик, публицист Владислав Гулевич, комментируя недавнее заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

Последний на днях посетил Киев, где озвучил слова канцлера Германии Ангелы Меркель. Она утверждает, что транзит «очень важен» для Берлина, и что президент РФ Владимир Путин дал ей какие-то обещания касательно транспортировки газа через Украину. Гуревич полагает, что таким образом Берлин хочет обеспечить частичную зависимость РФ от Украины, чтобы сохранить рычаги давления на Москву.

«Германия заинтересована в том, чтобы Россия частично зависела от Украины. В том числе и в политическом смысле, и в вопросе транзита газа. Это заявление делается, чтобы можно было украинские проблемы привязать к России и постоянно требовать от РФ каких-нибудь уступок», — пояснил Гулевич Радио Sputnik.

По словам эксперта, заявление Германии сделано с большим заделом на будущее, причем именно в политическом плане.

Напомним, что в этом году истекает контракт на транзит газа, а стороны пока не договорились о его продлении. Киев пытается принудить Москву к заключению соглашения, опасаясь потерять деньги из-за «Северного потока — 2» (запуск этого газопровода делает ненужным транзит газа). Российская сторона в свою очередь заявляет, что готова продлевать контракт только при условии отзыва всех исков со стороны Украины и отмены штрафа, наложенного украинским антимонопольным органом на «Газпром».