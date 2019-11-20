В СФ предложили обеспечить российские товары приоритетом при госзакупках

Москва, 20 ноября. Муниципалитеты, госучреждения и ведомства при планировании и проведении госзакупок должны отдавать преимущество отечественным товарам. Соответствующий законопроект разработан в Совете Федерации и будет направлен для рассмотрения в Кабмин.

По словам одного из инициаторов документа, главы комитета СФ по экономической политике Андрея Кутепова, поправками предусматривается установить принцип приоритетности российских товаров при госзакупках. Как считает сенатор, такой принцип должен способствовать повышению объема закупок отечественной продукции.

Кутепов обратил внимание на то, что новым проектом предусматривается, что в описании объекта закупки заказчики должны будут указывать функциональные, технические и качественные параметры, эксплуатационные характеристики изготавливаемой в России продукции, пишет «Парламентская газета».

«На сегодняшний день заказчики самостоятельно определяют необходимость использования характеристик продукции при составлении технических заданий», — объяснил он.

Как уточнил сенатор, при сложившихся обстоятельствах госзакупки могут проводиться с использованием характеристик зарубежной продукции, в том числе при реализации национальных проектов и программ, что отрицательно сказывается на отечественных производителях.