Невыспавшаяся Бузова прикрылась от камер единорогом на вокзале в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 ноября. Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова приехала в Санкт-Петербург, где она даст большой концерт вечером 20 ноября. Артистка прибыла на Московский вокзал скоростным поездом и попала под прицел камеры.

Бузова появилась на перроне в довольно скромном образе — в темной куртке, спортивных штанах, кроссовках и бейсболке. В руках звезда держала плюшевого розового единорога, которого ей подарили поклонники на концерте в Москве, при этом Бузова прикрывала лицо игрушкой от камеры.

«Она с утра, невыспавшаяся, без грима. Так близко не снимайте, пожалуйста», — попросил голос за кадром, видимо, принадлежащий директору звезды Араму Арчеру.

Сама Бузова дала несколько автографов фанатам, а затем попросила убрать камеру и стремительно удалилась с перрона в сопровождении Арчера, так и не пообщавшись с журналистом. Видео с прибытием звезды в Петербург опубликовал Пятый канал.

Вечером 20 ноября певица выступит в петербургском клубе «А2». Бузова порадует поклонников масштабным шоу «Под звуки поцелуев». Масштабный концерт станет завершающим в большом гастрольном туре артистки. Стоимость билетов на шоу варьируется от 2,5 до 7 тысяч рублей.

Ранее Ольга Бузова попала в рейтинг богатейших Instagram-блогеров России, составленный журналом Forbes, заняв третью строчку, пишет РИАМО. Лидером стала журналистка и светская львица Ксения Собчак, а второе место заняла телеведущая Регина Тодоренко, сообщает телеканал «360».