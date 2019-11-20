Большинство россиян признались, что считают себя счастливыми

Москва, 20 ноября. Большинство россиян на сегодняшний день чувствуют себя в разной степени счастливыми, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Регулярный мониторинг уровня счастья российских граждан показал, что подавляющее большинство — 81% — ощущают себя счастливыми, в то время как лишь 17% себя к таковым не относят.

Как и раньше, чаще всего причиной удовлетворенного состояния респонденты называли наличие семьи (29%). Также важными для счастья оказались здоровье и жизнь, как собственные, так и близких людей (22%).

Далее в процентном эквиваленте по убывающей расположились уже менее значимые причины: наличие хорошей работы (13%), детей (12%), общая удовлетворенность жизнью (12%), хорошее материальное состояние (8%), наличие жилищных условий (7%), присутствие чувства стабильности и спокойствия (6%).

Замкнуло список благополучие в личной жизни, его среди критериев счастья отметили только 5% респондентов.

Оказалось, что несчастными россияне склонны считать себя из-за материальных трудностей (это отметили 15%), из-за неудовлетворенности положением дел в стране (об этом сказали 10%), а также в связи с проблемами со здоровьем или низким уровнем и задержкой заработной платы (эти причины «несчастья» выделили по 5% опрошенных).

Кроме того, ВЦИОМ узнал, насколько счастливыми кажутся россиянам окружающие. Так, 54% опрошенных сказали, что люди вокруг выглядят вполне довольными. Эксперты отметили, что данное значение соответствует уровню ноября 2018 года.

Опрос проводился 15 ноября, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, передает «ФедералПресс».

Также недавно ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают отношения с США. В экспертном центре отметили, что полученные результаты в целом совпали с прошлогодними показателями.

Ранее «МИР 24» сообщал, в каких сферах трудятся самые довольные работники. Оказалось, что наиболее счастливыми себя чувствуют медики, фармацевты и госслужащие.