Посол Кубы в РФ рассказал о рекордном количестве российских туристов на острове

Москва, 20 ноября. В 2019 году Кубу посетит рекордное количество туристов из России. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в России Херардо Пеньяльвер Порталь.

По словам дипломата, поток россиян, которые посещают Кубу, значительно увеличился за последнее время.

«В прошлом году российских туристов было 140 тысяч, в этом году мы ожидаем 185 тысяч туристов из России», — привел цифры Херардо Пеньяльвер Порталь.

Сфера отдыха — крайне перспективный рынок для Кубы, добавил он.

«Туризм является важной отраслью для сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул посол.

В связи с наплывом туристов из России русский язык на Кубе стал очень распространенным. Кубинские студенты учат русский язык в российских вузах, чтобы в дальнейшем использовать его в туристических целях.

В целом же российско-кубинские отношения находятся в самом лучшем состоянии за последние тридцать лет, отметил дипломат. Так, в прошлом году торговый оборот между двумя странами составил почти 500 млн долларов, заметил Херардо Пеньяльвер Порталь. Активно развивается и политический диалог между Москвой и Гаваной.

Ранее стало известно, что кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Кубу. Путин в свою очередь заверил кубинского коллегу, что с удовольствием воспользуется его приглашением.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, конкретные сроки визита российского лидера на Остров свободы будут определены по дипломатическим каналам.