Лоза объяснил решение Ротару вернуться на российскую сцену

Москва, 20 ноября. Известный российский исполнитель, композитор и автор песен Юрий Лоза прокомментировал решение Софии Ротару выступить в РФ. По его мнению, многие артисты отказываются от своих принципов ради концертных площадок.

Ранее стало известно, что София Ротару примет участие в российских новогодних шоу. Также она, возможно, будет присутствовать на съемках «Песни года» и станет участницей фестиваля «Легенды Ретро FM».

«Она съездила в тур по Украине, там надо было сказать одни слова, теперь надо вернуться в Россию и говорить другие слова. Каких принципов ждать от Ротару? Она народная артистка всех стран», — заявил Юрий Лоза в комментарии РИА Новости.

Он объяснил решение Ротару вернуться на российскую сцену. По его словам, многие артисты вынуждены отказываться от своих принципов ради концертных площадок.

«Для меня принципы дороже, для нее — нет. Сколько у нас таких перебежчиков было? Миллион. Артисты разные: одни готовы чем-то жертвовать, другие — нет», — заявил Юрий Лоза.

Напомним, в декабре 2018 года София Ротару отказалась выступать в России из-за введения военного положения на Украине. Позже она объясняла, что «не хотела накалять ситуацию и провоцировать соотечественников».

Как сообщал ForPost, у Софии Ротару есть дом и бизнес в Крыму. По информации издания, жилье артистки расположено в поселке Никита в районе Ялты. Элитным отелем «Вилла София» управляют члены семьи исполнительницы, сообщали СМИ.