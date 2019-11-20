Сборная России завершила отборочный цикл к Евро-2020. Подводим итоги

Москва, 20 ноября. Во вторник национальная команда провела последний матч отборочного турнира к чемпионату Европы, который пройдет в следующем году. Основная задача — выход на турнир — была решена заранее, а потому два последних матча сборная России могла играть в формате товарищеских: без лишнего давления и раскрепощенно. Федеральное агентство новостей подводит итоги выступления сборной в отборочном цикле.

Для Станислава Черчесова досрочное решение, прежде всего, стало поводом опробовать новые идеи, несмотря на заявления о желании побороться за первое место в группе. Нельзя сказать, что шансов обогнать Бельгию не было совсем. Все решала очная встреча, в которой наша команда попыталась сыграть «от себя»: не отсиживаться и терпеть, как в триумфальном матче с Испанией на домашнем ЧМ, а пытаться навязать свою игру. Стоит признать, что непосредственно результат встречи (1:4) назвать успешным нельзя. Но, сыграй сборная строго от обороны, негатива едва ли было меньше.

Если бы сборная России вдесятером провела на своей половине поля почти весь матч, это говорило бы об одном: команда не пытается развиваться, Черчесов настроен на решение локальных задач и, судя по всему, сборную покинет. Тем более что ФАН ранее сообщал о неподдельном интересе к услугам специалиста со стороны «Спартака». Красно-белые не так давно поменяли тренера, но по-прежнему ждут возможности заполучить Черчесова.

А Станислав Саламович не ждет. Он активно вводит в состав новичков — при нем за отборочный цикл в составе команды появилась большая группа новоприбывших. Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Максим Беляев, Евгений Чернов, Рифат Жемалетдинов, Ильзат Ахметов, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев, Даниил Фомин, Александр Соболев и Николай Комличенко — полноценный состав. Почти половина заявки. Да, не всем удалось закрепиться в составе, а перспективы многих из них пока оценивать рано, но важно, что тренерский штаб сборной не ограничивается приглашением старой гвардии и тех, кто уже в зрелом возрасте себя зарекомендовал. Регулярно играешь за свой клуб, стабильно демонстрируешь высокий уровень — пожалуйста, приезжай в Новогорск, где располагается база сборной.

Да, Черчесов опирается на костяк из проверенных бойцов и вводит новобранцев в состав неспешно. Но именно постепенной смены поколений, планомерного ввода игрока в состав, когда он сначала получает возможность потренироваться с командой, понять и принять требования тренерского штаба, а уже затем выходит под гимн страны защищать ее честь — именно этого мы на самом деле и хотели. Причем очень давно. Да, лучшим левым защитником все равно остается 36-летний Юрий Жирков. Но любой команде нужен сплав, в котором зрелые и психологический устойчивые футболисты с колоссальным опытом игры могут подсказать молодым, не дать команде «поплыть» в случае нештатной ситуации.

Возможно, этой сборной не хватает гибкости. В каждом матче у нашей команды есть некий план, которого она придерживается. И вариативностью игры хвастаться не приходится: одна и та же расстановка, незначительные изменения функционала, но именно это дает результат. А эксперименты все же есть, как в субботнем матче с Бельгией, где команда непривычно много атаковала. Что характерно, российская сборная стала гораздо лучше держать мяч, играть низом и заметно снизила при этом число длинных передач.

Игра сборной, таким образом, стала куда более зрелищной: Россия за отборочный турнир забила 33 мяча. Это больше, чем действующий чемпион мира Франция, финалист ЧМ Хорватия и все та же Испания. Больше за весь отборочный турнир забили только Англия, Италия (по 37) и Бельгия (40). Мало того, из 8 пропущенных мячей лишь 1 был не от Бельгии, которой мы проиграли 1:3 и 1:4. Всего 1 пропущенный мяч в 8 оставшихся матчах отбора — более чем достойный показатель.

Два года подряд за российскую сборную совершенно не стыдно. Два года подряд ее матчи хочется смотреть. И есть подозрение, что это уже не временная вспышка, а стабильное состояние. Космическое, но и одновременно очень родное.