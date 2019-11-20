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Сборная России завершила отборочный цикл к Евро-2020. Подводим итоги

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Сборная России завершила отборочный цикл к Евро-2020. Подводим итоги

Москва, 20 ноября. Во вторник национальная команда провела последний матч отборочного турнира к чемпионату Европы, который пройдет в следующем году. Основная задача — выход на турнир — была решена заранее, а потому два последних матча сборная России могла играть в формате товарищеских: без лишнего давления и раскрепощенно. Федеральное агентство новостей подводит итоги выступления сборной в отборочном цикле.

Для Станислава Черчесова досрочное решение, прежде всего, стало поводом опробовать новые идеи, несмотря на заявления о желании побороться за первое место в группе. Нельзя сказать, что шансов обогнать Бельгию не было совсем. Все решала очная встреча, в которой наша команда попыталась сыграть «от себя»: не отсиживаться и терпеть, как в триумфальном матче с Испанией на домашнем ЧМ, а пытаться навязать свою игру. Стоит признать, что непосредственно результат встречи (1:4) назвать успешным нельзя. Но, сыграй сборная строго от обороны, негатива едва ли было меньше.

Сборная России завершила отборочный цикл к Евро-2020. Подводим итоги

Если бы сборная России вдесятером провела на своей половине поля почти весь матч, это говорило бы об одном: команда не пытается развиваться, Черчесов настроен на решение локальных задач и, судя по всему, сборную покинет. Тем более что ФАН ранее сообщал о неподдельном интересе к услугам специалиста со стороны «Спартака». Красно-белые не так давно поменяли тренера, но по-прежнему ждут возможности заполучить Черчесова.

А Станислав Саламович не ждет. Он активно вводит в состав новичков — при нем за отборочный цикл в составе команды появилась большая группа новоприбывших. Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Максим Беляев, Евгений Чернов, Рифат Жемалетдинов, Ильзат Ахметов, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев, Даниил Фомин, Александр Соболев и Николай Комличенко — полноценный состав. Почти половина заявки. Да, не всем удалось закрепиться в составе, а перспективы многих из них пока оценивать рано, но важно, что тренерский штаб сборной не ограничивается приглашением старой гвардии и тех, кто уже в зрелом возрасте себя зарекомендовал. Регулярно играешь за свой клуб, стабильно демонстрируешь высокий уровень — пожалуйста, приезжай в Новогорск, где располагается база сборной.

Сборная России завершила отборочный цикл к Евро-2020. Подводим итоги

Да, Черчесов опирается на костяк из проверенных бойцов и вводит новобранцев в состав неспешно. Но именно постепенной смены поколений, планомерного ввода игрока в состав, когда он сначала получает возможность потренироваться с командой, понять и принять требования тренерского штаба, а уже затем выходит под гимн страны защищать ее честь — именно этого мы на самом деле и хотели. Причем очень давно. Да, лучшим левым защитником все равно остается 36-летний Юрий Жирков. Но любой команде нужен сплав, в котором зрелые и психологический устойчивые футболисты с колоссальным опытом игры могут подсказать молодым, не дать команде «поплыть» в случае нештатной ситуации.

Возможно, этой сборной не хватает гибкости. В каждом матче у нашей команды есть некий план, которого она придерживается. И вариативностью игры хвастаться не приходится: одна и та же расстановка, незначительные изменения функционала, но именно это дает результат. А эксперименты все же есть, как в субботнем матче с Бельгией, где команда непривычно много атаковала. Что характерно, российская сборная стала гораздо лучше держать мяч, играть низом и заметно снизила при этом число длинных передач.

Игра сборной, таким образом, стала куда более зрелищной: Россия за отборочный турнир забила 33 мяча. Это больше, чем действующий чемпион мира Франция, финалист ЧМ Хорватия и все та же Испания. Больше за весь отборочный турнир забили только Англия, Италия (по 37) и Бельгия (40). Мало того, из 8 пропущенных мячей лишь 1 был не от Бельгии, которой мы проиграли 1:3 и 1:4. Всего 1 пропущенный мяч в 8 оставшихся матчах отбора — более чем достойный показатель.

Два года подряд за российскую сборную совершенно не стыдно. Два года подряд ее матчи хочется смотреть. И есть подозрение, что это уже не временная вспышка, а стабильное состояние. Космическое, но и одновременно очень родное.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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