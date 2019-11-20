Лидер движения «За Правду» Казаков рассказал о своем  внезапном «появлении» в Риге

Граффити с изображением одного из лидеров недавно созданного движения «За правду» Александра Казакова появились на стенах домов в центре Риги в ночи с 17 на 18 ноября 2019 года. Основой для изображения послужила фотография из его Тelegram-канала, на которой он изображен с оружием в руках.

Федеральное агентство новостей пообщалось в связи с этим странным инцидентом с Казаковым, которого многие наши читатели знают, как советника главы Донецкой народной республики Александра Захарченко — эту должность он занимал с 2014 по 2018 год. А еще раньше собеседник ФАН возглавлял Штаб защиты русских школ в Латвии. Впоследствии Казакову пришлось покинуть страну и переехать в Россию.

— Александр Юрьевич, были ли вы в курсе акции, того, что за основу для картинки возьмут вашу фотографию?

— Нет. Мне написали знакомые ребята и спросили, не хочу ли я «поздравить» Латвию с очередным днем «независимости»? Я сказал, что не против, но на мой вопрос «каким образом?», ребята сказали, что будет сюрприз. И утром прислали мне фотографии с граффити на рижских улицах. Они просто взяли фотку с моего Тelegram-канала, чему я тоже удивился, ведь понятно, что это очень сложный трафарет, который требует большой работы. Так что я ребятам очень признателен за такое «возвращение» в Ригу.

— Какая, на Ваш взгляд, цель акции?

— Я думаю, что ребята хотели, с одной стороны, заявить, что не согласны с той политикой, которая проводится националистическим правительством Латвии. А с другой стороны, думаю, их спровоцировало мое участие в создании нового российского общественного движения «За правду». Ведь правда — это самая востребованная сегодня идея не только в России, но и в Латвии, и во всем мире. Люди устали от вранья политиков, от того, что ими манипулируют и вообще считают за «объект». Так что здесь все совпало.

— И еще интересен момент с пулеметом — стоит ли это понимать, как намек на то, что ситуация с притеснением русских может привести к войне в регионе?

— Это не пулемет, а автомат ППШ. Кстати, едва ли не самый распространенный в советском партизанском движении времен Великой отечественной войны. Что касается намеков, то мы все понимаем, что безостановочное повышение давление в котле приведет к тому, что рано или поздно сорвет крышку. В 2003-2004 мы в Штабе защиты русских школ уже ставили на уши Латвию. Потом референдум о статусе русского языка опять страну взбудоражил.

А на фоне экономической депрессии и депопуляции политика давления на русских в Латвии вполне может привести к взрыву общественного протеста. Да и Украина, как мы видим по США, оказалась весьма заразной. Повсюду распускает бациллы ненависти и хаоса, что не может не вызывать встречного движения.