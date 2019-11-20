Отекшая Пугачева ужаснула поклонников «вороньим гнездом»

Москва, 20 ноября. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева посетила концерт группы Стаса Намина «Цветы», который прошел в Кремле и был посвящен 50-летнему юбилею коллектива. На мероприятии певица появилась в неопрятном виде, который ужаснул поклонников артистки.

В день концерта журналисты встретили звезду в фойе и попытались задать ей несколько вопросов. Один из репортеров уточнил у Пугачевой, ностальгирует ли она по молодости.

«Вот еще! Я и так молодая!» — цитирует певицу KP.RU.

Однако многие пользователи Сети не согласились с таким мнением. Портал «Дни.ру» опубликовал на своей странице в Instagram видео с Пугачевой, и в комментариях поклонники жестко раскритиковали артистку.

«Сдала она сильно, отекшая какая-то… На голове мрак полный! Ну хоть бы уложили волосы ей опрятно, постоянно как лохудра», — написала kateinsta83.

«Зачем приехала?! Видно по ней, что плохо себя чувствует. На голове воронье гнездо какое-то», — поделилась мнением lena.sema.61.

«Живая мумия», — прокомментировала natalyamolcanova74.

«Ужасно выглядит, старая, больная», — отметила andriukhinataniusha.

«Что за чудовищная жуть на голове?!» — написала leramoheva.

Однако в комментариях нашлись поклонники Пугачевой, которые вступились за своего кумира.

«Вот красавица! Пример истинной женщины! Равных ей нет не будет!!!» — цитирует одного из фанатов певицы «Утро.ру».

«Женщина шедевр! Гений!» — написали в комментариях.

«Как вам всем не стыдно?! Люди, будьте людьми, а не шакалами», — возмутилась vesna790 критикой в адрес Пугачевой.

Ранее Алла Пугачева рассказала о своих главных бизнес-провалах. Примадонна призналась, что ни одна из ее бизнес-задумок не принесла ощутимой прибыли.