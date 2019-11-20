Forbes представил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Москва, 20 ноября. Бывшая ведущая любовной телестройки «Дом-2», экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак больше всех зарабатывает на рекламе в социальной сети Instagram. Об этом сообщается в обновленном рейтинге российской версии журнала Forbes.

Согласно версии издания, журналистка и телеведущая заработала за рекламные посты за 12 месяцев 1,6 млн долларов. На второй строчке расположилась телеведущая Регина Тодоренко, известная зрителям по развлекательной передаче «Орел и Решка», ее годовая прибыль составила 860 тысяч долларов. Столько же заработала певица Ольга Бузова — 860 тысяч долларов, передает телеканал «360».

В топ-5 блогеров, больше других зарабатывающих в Instagram, вошли автоблогер и чемпион мира по игре Need For Speed Алан Енилеев — 850 тысяч долларов и исполнительница Полина Гагарина — 770 тысяч долларов, пишет «Ридус».

Кроме того, отмечает KP.ru, в рейтинг Forbes вошли экс-участница группы Serebro Елена Темникова, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, артистка Анна Хилькевич, музыкальный продюсер Яна Рудковская, телеведущая Ида Галич.

Ранее Forbes состaвил рейтинг богатейших женщин России. Первое место ожидаемо досталось бессменному лидеру Елене Батуриной, сообщал НСН.