Эксперты Росконтроля назвали рекомендованную к покупке марку творога

Москва, 20 ноября. Росконтроль проверил на соответствие требованиям семь марок творога с массовой долей жира 9% и пришел к выводу, что рекомендованным к покупке может быть творог только одного производителя.

Экспертный центр Союза потребителей провел исследование одного из самых популярных молочных продуктов, чтобы определить лучшего претендента к столу. В тестировании участвовала продукция брендов «Дмитровский молочный завод», «Балтком», «Домик в деревне», «Дмитрогорский продукт», «Маруся», «Останкинское» и «Ростагроэкспорт».

Результаты показали, что пять из семи образцов с испытаниями справились. Также выяснилось, что указанных производителей нельзя обвинить в фальсификации молочных продуктов при помощи заменителей молочного жира на основе растительных жиров (и в том числе пальмового масла) — экспертиза фактов такой подмены не выявила.

Самыми «вкусными», то есть обладающими умеренно выраженным кисломолочным вкусом, без посторонних привкусов и запахов стали представители марок «Дмитрогорский продукт» и «Домик в деревне».

Однако два образца — «Ростагроэкспорт» и «Останкинское» — не прошли проверку на безопасность, в них обнаружили высокое содержание дрожжей и плесени, причем в случае с «Останкинским» — в несколько сотен раз. Эти две торговые марки были занесены в «черный список» Росконтроля из-за нарушений техники безопасности.

У творога «Дмитровский молочный завод» содержание жира оказалось ниже, чем требует ГОСТ, и чем указано в маркировке. Поэтому, по итогам всех тестов, эксперты заявили, что могут рекомендовать к покупке только творог марки «Домик в деревне».

В сентябре «Ридус» сообщал о возможном подорожании молочной продукции сразу на 10% из-за одновременного запуска двух новых систем контроля, а также напоминал, что с 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов, и теперь товары без заменителей молочного жира должны визуально выделяться на прилавках, чтобы покупателям было комфортнее определять продукты для здорового питания.

Ранее специалисты Росконтроля провели экспертную оценку качества цыплят-бройлеров по более чем 70 параметрам.