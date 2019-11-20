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Советскую подлодку продадут в США анонимному покупателю

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Советскую подлодку продадут в США анонимному покупателю

Лос-Анджелес, 20 ноября. Советская подлодка, которая в течение многих лет была туристической достопримечательностью в городе Лонг-Бич (штат Калифорния), будет продана анонимному покупателю. На протяжении почти 17 лет субмарина была открыта для посетителей, однако в 2015 году ее закрыли для публики из-за обветшалого состояния.

Как передает газета Los Angeles Times, речь идет о подлодке проекта 641 («Фокстрот» по классификации НАТО). По информации издания, подводная лодка принадлежит базирующейся в Палм-Спрингс компании NewCo. Она сдает субмарину в аренду предприятию Urban Commons.

«Представители Urban Commons заявили, что была достигнута предварительная договоренность по продаже подводной лодки, но отказались назвать покупателя. Роберт Лисноу — адвокат, который представляет NewCo, — подтвердил, что сделка по продаже субмарины была, но не сообщил подробности», — пишет издание.

По данным газеты, покупатель подлодки пожелал остаться неизвестным. Сумма сделки также не разглашается. Планируется, что в мае 2020 года подлодку переместят в другое место.

Отмечается, что в 2016 году NewCo подала иск, в котором обвинила бывшего арендатора подводной лодки в том, что он пренебрегал состоянием объекта в течение многих лет. В иске говорилось, что корабль был покрыт ржавчиной и грязью, краска облупилась, и судно «кишело енотами».

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Источник: Los Angeles Times
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