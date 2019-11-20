Депутат ГД Светлана Бессараб уверена, что неправильно обезличивать государственную власть, поэтому россиянам необходимо оставить возможность встречаться с чиновниками.

Ранее стало известно, что к 2024 году федеральные и региональные органы власти прекратят прием граждан, а эти полномочия будут возложены на сотрудников Многофункциональных центров (МФЦ). Исключение будет касаться только так называемых неустранимых случаев, которые будут определены позднее. Сам проект закона подготовлен Минэкономразвития.

«Эти нововведения закладывают новую философию взаимодействия человека с государством», — считает заместитель главы ведомства Савва Шипов.

Примечательно, что россияне смогут получать всю необходимую помощь по экстерриториальному принципу — вне зависимости от места прописки и пребывания. Притом, что все услуги станут доступны в электронной форме. Кроме того, в будущем гражданам не придется самостоятельно заполнять заявления, эта функция также будет передана сотрудникам МФЦ.

Разработанный законопроект также предусматривает возможность подать одно заявление сразу на несколько услуг. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года. Комментируя ситуацию, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщила, что с созданием многофункциональных центров и информационных систем, объединяющих множество вопросов по предоставлению государственных и муниципальных услуг для населения, жизнь граждан значительно упростилась.

«Раньше граждане действительно вынуждены были за каждой мелочью приходить к какому-то маленькому начальнику местного значения, упрашивать его о чем-то, что приводило к серьезным коррупционным схемам. Сейчас же, по ежедневным, бытовым вопросам граждане уже не являются на приемы в местные администрации и подобные присутственные места. Действительно упростилось получение многих государственных и муниципальных услуг, можно обратиться за ними через портал «Госуслуги». Заказать услугу заранее, прийти к определенному времени и уже получить готовые документы. Но вместе с тем, мне кажется, Минэкономразвития не придает серьезного значения самому факту возможности граждан прийти на прием к государственным служащим», — поясняет парламентарий.

Собеседник ФАН уверена, что, например, депутаты будут продолжать практику ежемесячного, а кто-то, возможно и еженедельного приема граждан, так как именно во время подобных встреч жители страны могут рассказать о таких проблемах, которые невозможно решить через многофункциональные центры. Не стоит забывать и об эмоциональной отдаче от встречи с представителем власти.

«Действительно, некоторым гражданам просто необходимо пообщаться, посоветоваться в той или иной ситуации. И вот таким образом обезличивать государственную власть наверно все-таки неправильно. Если гражданин хочет прийти на прием и рассказать что-то лично, то может быть стоит такую возможность оставить», — продолжает Светлана Бессараб.

Чиновников больше не станет

С появлением соответствующего проекта закона у жителей России может возникнуть закономерный вопрос — не приведет ли перекладывание полномочий по приему граждан на МФЦ к появлению еще большого количества чиновников? Депутат Бессараб уверена, что нет.

«В каком-то сосуде убывает, а в каком-то прибывает. Здесь как раз работает эта закономерность, потому что если в МФЦ появится больше персонала, то значит где-то, где престанут принимать граждан, количество госслужащих, чиновников уменьшиться. Безусловно это хорошая практика, я вот помню из своего опыта — чтобы взять паспорт в БТИ, необходимо было стоять наверно месяц в разного рода очередях, получать кучу справок — идти в одно место, занимать очередь, идти во второе, получать справку. Сейчас же все это делается в считанные дни через портал «Госуслуг» и очень много проблем решается вот таким образом. Но человеческий фактор все равно есть. Люди часто неправильно заводят наименование той или иной услуги и ко мне на прием приходили граждане, которые жаловались, что по три раза совершаются ошибки по одному и тому же запросу. Поэтому человеческий фактор никто не исключит, хотя мы лучшие в мире по предоставлению государственных и муниципальных услуг через цифровой формат», — заключила парламентарий.

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что Российская Федерация начнет переход с бумажных паспортов на электронные в 2021 году. Носителями могут стать пластиковые карты с идентификационным чипом.