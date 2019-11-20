Германия призвала адаптировать НАТО к современным реалиям

Берлин, 20 ноября. НАТО столкнулась в последнее время с испытаниями на прочность, военный блок необходимо адаптировать под актуальные реалии, чтобы он оставался действенным. Об этом заявил журналистам в среду руководитель МИД ФРГ Хайко Маас перед вылетом в бельгийскую столицу, где пройдет заседание НАТО на уровне министров дипломатических ведомств.

Немецкий министр отметил, что в течение последних 70 лет НАТО является «страховкой для Европы».

«Чтобы так и оставалось, мы должны адаптировать альянс к нынешним вызовам и чаще брать политику безопасности под европейскую ответственность», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Германии.

Как считает Маас, Североатлантический альянс в последнее время столкнулся с «испытаниями», именно поэтому министры иностранных дел должны обсудить ситуацию. В перечне вопросов, которые будут обсуждаться на заседании, он назвал «будущее контроля над вооружениями, отношения с Россией и безопасность в космосе».

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО собираются признать космос своей новой оперативной сферой. По его словам, размещать в космосе оружие НАТО не намерена, сообщал телеканал «360».

Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в беседе с НСН заявил, что предложение Столтенберга по освоению космоса имеет политический характер и направлено на обострение взаимоотношений с РФ.