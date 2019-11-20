США провоцируют Россию на прямые боевые столкновения в Арктике, заявил Баранец

США провоцируют Россию на прямые боевые столкновения в Арктике, занимаясь милитаризацией региона, уверен военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее издание The National Interest сообщило, что Россия выигрывает у США в гонке вооружений в Арктике. Автор статьи указывает, что Москва и Пекин вкладывают больше денег в укрепление своего военного присутствия в регионе, в том числе в создание новых ледоколов.

По материалам издания, Пентагон владеет одним эксплуатируемым ледоколом тяжелого класса под названием Polar Star. В то же время у России в распоряжении находится сразу два действующих судна этого класса, и идет ремонт еще четырех ледоколов. Уточняется, что российские ледоколы были выпущены позже, чем американский. Polar Star был введен в эксплуатацию в 1970-х годах, Россия поставила свои ледоколы на вооружение в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

Помимо этого Россия работает над созданием ледокола «Лидер», вес которого составит около 71380 тонн, что сделает его самым тяжелым ледоколом в мире.

Как утверждает Виктор Баранец, гонка вооружений в Арктике — это «пропагандистская фигура речи», т. к. в этом выражении больше эмоций, нежели какого-то смысла.

«За последнее время Россия действительно возвращается в свою Арктику. Мы реанимируем аэродромы, располагаем новейшие арктические вооружения, строим базы. Так, часть арктических вооружений была показана на параде Победы. Кроме того, в Артике активно ведется боевое дежурство. Россия готовит арктические подразделения, которые будут проводить учения в регионе», — заявил Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей.

Главное американо-российское военное соперничество состоит в том, кто будет владеть Северным морским путем и ресурсами Арктики, поясняет военный обозреватель «Комсомольской правды».

«Американцы настаивают на том, что Северный морской путь — это международный путь, который не предполагает разрешение на пользование им. Позиция России заключается в том, что она не против международного статуса этого пути, но на ряде крупных участков Северный морской путь проходит через территориальные воды РФ или через исключительную экономическую зону», — объяснил собеседник ФАН.

Кроме того, Россия располагает 40 ледокольными судами, которые ведут работу в Арктике, указывает Баранец. США в свою очередь имеют в строю «полтора ледокола».

«Один из ледоколов старенький, а второй все время ремонтируется. Это все, чем могут похвастаться США», — подчеркнул Баранец.

Этим летом газета Washington Post сообщила миру, что американские корабли пройдут по Северному морскому пути.

«Это был достаточно серьезный вызов, который попахивал войной. Однако американцы не отважились на такую провокацию. Таким образом, дело идет к тому, что американцы все сильнее бряцают там оружием. К тому же они приняли новую арктическую доктрину, где прописана милитаризация американского сектора Арктики. США пытаются показать свои мускулы в Арктике. Если в ближайшее время не будут внесены поправки в конвенцию по морскому праву, то у нас с американцами могут случиться серьезные конфликты. Дело может дойти до прямых боевых столкновений. США провоцируют Россию на такие действия», — заключил собеседник ФАН.

Ранее эксперт Виктор Литовкин объяснил, как Россия «сжимает кулак» в Арктике. По его словам, Российская Федерация никого не собирается выгонять из Арктики, никого не собирается завоевывать — Москве необходимо только равноправное сотрудничество со всеми, кто готов к этому.