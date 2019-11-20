ЛНР сообщила о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Луганск, 20 ноября. Украинские силовики дважды нарушили перемирие и обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) за минувшие сутки. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 19 ноября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела», — сказал представитель республики.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь из минометов калибра 82 миллиметра. Под обстрел попали населенные пункты Санжаровка и Фрунзе. Кроме того, по данным представительства ЛНР в СЦКК, 18 ноября украинские силовики также два раза нарушили режим прекращения огня. Отметим, что новый режим тишины в Донбассе вступил в силу 21 июля 2019 года, однако был нарушен уже в первые сутки.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после произошедшего в стране государственного переворота. В Донбассе, который отказался подчиняться новому правительству, образовались две народные республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев ввел войска в регион.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на встречах представителей контактных групп в Минске. 1 октября 2019 года удалось достичь договоренностей о разведении сил у линии соприкосновения вблизи населенных пунктов Петровское и Золотое, пишет Infox.ru. Киев неоднократно срывал процесс, однако отвод войск все же состоялся.

Кроме того, урегулирование гражданского конфликта на Украине ведется в ходе саммитов «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия). Следующий такой саммит должен пройти в декабре текущего года. Как сообщил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, по итогам встречи Киев намерен разработать законопроект об особом статусе Донбасса, передает НСН.