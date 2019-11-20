Турция прокомментировала возможность заключения нового соглашения по С-400

Анкара, 20 ноября. Турция на данном этапе не рассматривает вопрос заключения нового соглашения с Москвой о поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Он напомнил, что турецкие власти подписали соглашение о поставках С-400 в апреле 2017 года, процесс поставок в рамках договоренностей продолжается.

«Сейчас речи о заключении нового соглашения не идет. В предстоящий период будет продолжаться процесс по поставкам батарей, обучения персонала, развертыванию систем, выбору места дислокации, настройке программного обеспечения», — отметил представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, против приобретения Турцией С-400 активно выступают американские власти и Североатлантический альянс. 17 июля администрация Белого сообщила, что решение республики купить российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских F-35.

Как отмечает «Царьград», после серии угроз США выполнили свое обещание и приостановили сотрудничество с Турцией по программе F-35. В настоящее время российские С-400 очищают небо Турции от американских истребителей. Как полагают эксперты, такое решение Вашингтона — «не наказание для Турции, а подарок».

Запад шокирован поставками в Турцию ЗРК С-400, иностранная пресса уже рисует апокалиптические картины выхода страны из военного блока, отмечал Infox.ru.