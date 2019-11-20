Эксперты Роскачества рассказали, как не попасться на удочку интернет-мошенников

Москва, 20 ноября. Интернет-мошенники для вывода средств могут создавать сайты-двойники известных ресурсов, схожие по названию и дизайну, поэтому при совершении онлайн-покупок важно проверять адрес сайта в соответствующей строке. Об этом предупредили эксперты Роскачества.

Организация проверила интернет-агентства продажи билетов о обнаружила некоторые уловки, придуманные аферистами, чтобы обогатиться на невнимательности пользователей. Сам вид мошенничества в Сети, при котором искусственный сайт пытается «мимикрировать» под настоящий ресурс, получил название «фишинг».

Целью фишинга является получение конфиденциальных данных пользователей от них самих. Злоумышленники создают максимально похожую копию известного сайта, этим вводят покупателей в заблуждение, а затем — либо похищают их конфиденциальные сведения (в том числе логин и пароль), либо продают несуществующие товары и услуги от лица известного магазина. Первый признак возможного ресурса для фишинга, говорят в Роскачестве, — схожее с оригинальным сайтом доменное имя.

Эксперты подчеркивают: сайт любого интернет-магазина должен иметь уникальные адрес, фирменное название и дизайн, которые не содержат прямой ассоциации и не подражают другим интернет-ресурсам. Чтобы не попасться на удочку мошенников, нужно обращать внимание на эти детали.

«Совершая покупки онлайн, важно всегда быть предельно внимательным и проверять адрес сайта в адресной строке. Ведь может оказаться, что знакомый интернет-магазин в привычном дизайне является на самом деле искусной копией, созданной злоумышленниками, желающими получить ваши деньги», — отмечается в сообщении.

В Роскачестве привели реальные, некогда существовавшие мошеннические сайты, которые на сегодняшний день уже заблокированы. Так, например, имитировал известный интернет-сервис для бронирования авиа и железнодорожных билетов некий ресурс «0zon-travel.online» — вместо первой буквы «o» мошенники использовали цифру «0», а также «kupibilet1.com» пытался показать себя ресурсом kupibilet.ru.

Ранее НСН рассказала, что россияне чаще всего покупали в Интернете в этом году. Средний чек такой покупки составил 8,4 тысячи рублей.

Эксперты добавили, что в преддверии зимних отпусков провели исследование 40 наиболее популярных в Рунете сайтов агентств по продаже авиабилетов онлайн. В итоге 30 ресурсов были признаны безопасными, им можно доверять при покупке авиабилетов.

В начале ноября специалисты Роскачества назвали самые лучшие смартфоны, представленные на рынке. Рейтинг был составлен специалистами организации совместно с сотрудниками International Consumer Research Testing.