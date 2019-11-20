В Госдуме объяснили, зачем Таллин обвинил Москву в «аннексии территорий»

Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть «аннексированные территории». В комитете Госдумы по международным отношениям объяснили, чем продиктован этот выпад Таллина.
Вице-председатель Консервативной народной партии Эстонии, придерживающейся националистических взглядов и выступающей с антироссийскими заявлениями, написал на своей странице в Facebook, что Эстония не претендует на российские земли и настаивает, чтобы ей вернули ее территории.
«Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал Пыллуаас в соцсети.
Как объяснил в комментарии Федеральному агентству новостей член думского комитета по международным делам Антон Морозов, спикер эстонского парламента намекает на Ивангород и часть территории Печорского района Псковской области, ссылаясь на Тартуский мирный договор от 1920 года, который потерял свою юридическую силу в 1940-м, когда Эстония вошла в СССР.
«Эта история долгоиграющая, потому что на протяжении многих лет эти спорные территории принадлежали то России, то Эстонии, но потом все устаканилось, и на этих землях выросло не одно поколение россиян. Возвращаться к этому вопросу, мне кажется, неконструктивно. Да и не будет реакции России на этот выпад спикера эстонского парламента», — заявил Антон Морозов, подчеркнув, что никакой «аннексии территорий» не было.
По мнению российского парламентария, заявление Пыллуааса является «отголоском той антироссийской истерии, которая сейчас нагнетается в средствах массовой информации Европы и особенно — прибалтийских государств».
«Эстонский депутат действует в рамках концепции нагнетания страха на своих граждан с помощью создания монстра из Российской Федерации. Это позволит властям прибалтийских стран оправдать увеличение военного присутствия НАТО на их территориях.
Но я повторюсь, что никакой практической пользы от озвученного Пыллуаасом требования не будет. В интересах наших государств — выстраивание конструктивного диалога и эффективного двустороннего взаимодействия, а не подобные необоснованные обвинения», — подчеркнул Антон Морозов.