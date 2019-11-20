В Госдуме объяснили, зачем Таллин обвинил Москву в «аннексии территорий»

Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть «аннексированные территории». В комитете Госдумы по международным отношениям объяснили, чем продиктован этот выпад Таллина.

Вице-председатель Консервативной народной партии Эстонии, придерживающейся националистических взглядов и выступающей с антироссийскими заявлениями, написал на своей странице в Facebook, что Эстония не претендует на российские земли и настаивает, чтобы ей вернули ее территории.

«Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал Пыллуаас в соцсети.

Как объяснил в комментарии Федеральному агентству новостей член думского комитета по международным делам Антон Морозов, спикер эстонского парламента намекает на Ивангород и часть территории Печорского района Псковской области, ссылаясь на Тартуский мирный договор от 1920 года, который потерял свою юридическую силу в 1940-м, когда Эстония вошла в СССР.

«Эта история долгоиграющая, потому что на протяжении многих лет эти спорные территории принадлежали то России, то Эстонии, но потом все устаканилось, и на этих землях выросло не одно поколение россиян. Возвращаться к этому вопросу, мне кажется, неконструктивно. Да и не будет реакции России на этот выпад спикера эстонского парламента», — заявил Антон Морозов, подчеркнув, что никакой «аннексии территорий» не было.

По мнению российского парламентария, заявление Пыллуааса является «отголоском той антироссийской истерии, которая сейчас нагнетается в средствах массовой информации Европы и особенно — прибалтийских государств».