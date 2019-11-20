Москва, 20 ноября. В Роструде назвали способ продлить новогодние каникулы. Как отметили в Федеральной службе по труду и занятности, длинные выходные, в том числе майские и новогодние, можно продлить на законных основаниях, присоединив к ним часть отпуска или отпуск целиком.

В соответствии с положениями Трудового кодекса, право сотрудника на отпуск появляется у него после шести месяцев непрерывной работы на одном месте. Уйти в отпуск до истечения этого срока можно по соглашению сторон. По истечении полугода со старта трудовой деятельности на одном рабочем месте отпуск предоставляется сотруднику в любое время в соответствии с составленным графиком.

Исходя из этого, работник может уйти в отпуск в любой день, в том числе и 9 января, рассказали в Роструде в комментарии «Российской газете». Для этого нужно заранее обговорить даты отпуска и обозначить их в графике. За две недели до начала отпуска работника должны уведомить о нем — под подпись.

Как напоминает НСН, предстоящие новогодние каникулы будут короче, чем в предыдущие годы. Они продлятся восемь дней — с 1 января по 8 января. Федеральное агентство новостей подготовило инфографику, в которой отражены все «календарные сюрпризы», ожидающие россиян в 2020 году.