Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

В Роструде назвали способ продлить новогодние каникулы

135
0 Оставить комментарий

В Роструде назвали способ продлить новогодние каникулы

Москва, 20 ноября. В Роструде назвали способ продлить новогодние каникулы. Как отметили в Федеральной службе по труду и занятности, длинные выходные, в том числе майские и новогодние, можно продлить на законных основаниях, присоединив к ним часть отпуска или отпуск целиком.

В соответствии с положениями Трудового кодекса, право сотрудника на отпуск появляется у него после шести месяцев непрерывной работы на одном месте. Уйти в отпуск до истечения этого срока можно по соглашению сторон. По истечении полугода со старта трудовой деятельности на одном рабочем месте отпуск предоставляется сотруднику в любое время в соответствии с составленным графиком.

Исходя из этого, работник может уйти в отпуск в любой день, в том числе и 9 января, рассказали в Роструде в комментарии «Российской газете». Для этого нужно заранее обговорить даты отпуска и обозначить их в графике. За две недели до начала отпуска работника должны уведомить о нем — под подпись.

Как напоминает НСН, предстоящие новогодние каникулы будут короче, чем в предыдущие годы. Они продлятся восемь дней — с 1 января по 8 января. Федеральное агентство новостей подготовило инфографику, в которой отражены все «календарные сюрпризы», ожидающие россиян в 2020 году.

infox - new
Источник: Российская газета
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров