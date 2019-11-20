Росстат назвал сферы труда с наибольшим числом работников

Москва, 20 ноября. Росстат подсчитал, сколько работников в нашей стране приходится на каждую сферу труда. При составлении рейтинга сотрудники статистической службы использовали среднегодовые показатели за 2018 год.

Оказалось, что больше всего россиян трудятся в розничной и оптовой торговле, а также в сфере ремонта автотранспорта и мотоциклов — доля работников в этих областях составила 19,1%. На втором месте рейтинга оказались обрабатывающие производства с показателем 14,1%. Кроме того, в топ-5 вошли строительство (8,9%), образование (7,6%), а также транспортировка и хранение (7,5%).

Кроме того, в Росстате назвали и самые малочисленные сферы труда. Оказалось, что меньше всего работников занято в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений — таких россиян в 2018 году зафиксировали всего 1%, передает RT. Также относительно мало людей занимаются научными исследованиями и разработками (1,2%) и добычей полезных ископаемых (1,6%). Малочисленными оказались и сфера культуры и спорта (1,6%) и финансовая и страховая деятельность (1,9%). Отмечается, что всего в разных областях экономической деятельности в 2018 году трудились более 71 миллиона человек.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей России. На первом месте оказалась компания «Норильский никель», в которой трудятся свыше 75 тысяч человек, передает телеканал «360». Также в тройку лидеров вошли золотодобывающая компания «Полюс» и «Газпромбанк», пишет РИАМО.