В Сирии предложили археологам из Севастополя изучить Тигр и Евфрат

Дамаск, 20 ноября. Дирекция древностей и музеев Сирии предложила ученым Севастопольского государственного университета (СевГУ) изучить реки Тигр и Евфрат, где с древних времен было развито судоходство. Об этом сообщил ректор вуза Владимир Нечаев.

Он рассказал, что сейчас экспедиция российского университета работает в Сирии. Археологи изучают дно Средиземного моря у побережья САР. С дирекцией древностей и музеев министерства культуры Сирии был заключен договор о создании постоянно действующей сирийско-российской археологической миссии.

«Сирийские коллеги из дирекции древностей и музеев министерства культуры Сирийской Арабской Республики предложили распространить географию проведения совместных исследований в рамках сирийско-российской археологической миссии не только на прибрежные районы провинций Тартус и Латакия, но и рассмотреть возможность проведения археологических исследований в бассейне рек Ефрат и Тигр», — сказал Нечаев в комментарии ТАСС.

В вузе рассказали, что реки Тигр и Евфрат с древнейших времен использовались как транспортные пути. Вдоль их берегов располагались поселения, в том числе города Древней Месопотамии. Применение методов подводной археологии позволит начать поиски и изучение объектов материальной культуры на речном дне. По словам Нечаева, также сирийские ученые считают перспективным сотрудничество в областях библейской археологии, археологии Оттоманского и Сельджукского периодов.

Напомним, при СевГУ создан Центр морских исследований и технологий для проведения высококлассных подводных исследований. Университет в Севастополе первым в стране начал обучение магистрантов подводной археологии.

Нечаев ранее рассказал, что СевГУ получил предложение от властей САР подготовить специалистов по подводной археологии для Сирийской Арабской Республики.