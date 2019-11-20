США не перевели Киеву порядка 36 миллионов из общего объема военной помощи

Вашингтон, 20 ноября. США не перевели Украине более 35 обещанных миллионов долларов из общего объема военной помощи, выделение которой ранее приостанавливалось американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

В распоряжении журналистов оказались документы Пентагона о расходах, в которых было указано, что обозначенная сумма по-прежнему остается на американских счетах. Как сообщает издание, конгрессмены США знают об этом и уже потребовали от представителей государственного военного ведомства разъяснений.

По данным LA Times, в 2019 финансовом году Вашингтон должен был выделить Киеву не менее 250 миллионов долларов по линии Пентагона и не менее 141 миллиона долларов по линии Госдепартамента. Фактически Украина до сих пор не получила 35,2 миллиона долларов из общего количества средств, хотя указанный финансовый год завершился еще 30 сентября.

Как уточнила газета, эти деньги предназначались для приобретения на Украине некоторых вооружений, средств связи, а также для нужд, касающихся военно-морских сил.

В комментарии официального представителя Пентагона Карлы Глисон, который приводится в публикации, подтверждается, что Украина пока не получила помощи примерно на 36 миллионов долларов, но не уточняется, почему это произошло. Как заверила Глисон, средства будут выделены «в течение нескольких недель».

Представители СМИ полагают, что не в полном объеме обеспеченная финансовая помощь Украине может стать веским аргументом для демократов в рамках процедуры импичмента Трампа. В материале утверждается, что представители администрации США ранее заявляли, что Киев получил всю помощь.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что Вашингтон больше не желает нести основное бремя в том, что касается выделения финансовой помощи Украине. Глава Белого дома отметил, что США оставляют за собой право приостановить помощь, пока Евросоюз не начнет также выделять средства Украине.

В конце августа издание Politico, ссылаясь на свой информированный источник в американской администрации, сообщило, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Киеву. Как отмечало СМИ, хозяин Овального кабинета хотел убедиться, что деньги используются самым выгодным образом с точки зрения интересов США. Позже Трамп объявил, что военное финансирование Украины разблокировано по просьбе сенатора-республиканца Роба Портмана и ряда других законодателей. Американский лидер охарактеризовал Украину времен президентства Петра Порошенко как страну с «колоссальной коррупцией».