Черчесов отреагировал на оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

Москва, 20 ноября. Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана национальной команды Артема Дзюбы в отборочном матче к Евро-2020 против Сан-Марино.

По словам российского специалиста, нападающий Дзюба «задание на игру выполнил, у него была пара моментов, чтобы забить».

Кроме того, Черчесов резко отреагировал на слова болельщиков в адрес Дзюбы, которые в течение игры нецензурно отзывались о капитане. Тренер сборной России отметил, что все произошедшее «останется на их (болельщиков. — Прим. ФАН) совести».

«Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана, это надо уметь», — резюмировал он.

Российские футболисты разгромили команду Сан-Марино в заключительном матче отбора европейского первенства 2020 года со счетом 0:5. Дзюба в этой встрече стать автором хотя бы одного гола не сумел.

По окончании игры футболисты российской команды подошли к болельщикам, но Дзюба сразу после финального свистка удалился в раздевалку. 31-летний нападающий сине-бело-голубых и сборной, которого по ходу игры оскорбляла группа агрессивно настроенных фанатов, провел на поле все 90 минут, но не записал в свой актив ни единого гола.

Матчи европейского первенства пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года. Одним из городов, которые примут соревнования, станет Петербург. Действующим победителем турнира является национальная команда Португалии.