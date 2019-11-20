Эксперт заявил, что освобождение курдами боевиков ИГ из тюрем сыграет на руку США

Москва, 20 ноября. Курдские боевики могут без проблем отпустить всех пленных террористов, так как они больше не представляют для них никакой выгоды. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

По словам эксперта, с самого начала своей кампании в Сирийской Арабской Республике американцы ясно обозначили свою цель — свержение законного правительство Башара Асада.

«Для достижения этого США пользовались услугами всех, кто выступает против Дамаска внутри Сирии. В конечном итоге они сделали ставку на курдов, но до этого они были уличены и в поддержке «Исламского государства»1 (запрещена в России)», — отметил Долгов.

Востоковед не исключил, что и освобождение террористов из тюрем сыграет американцам на руку и, возможно, все это не обошлось без их согласия.

«Чем напряженнее обстановка в Сирии, чем выше градус безумия, тем проще будет США обосновать свое нахождение там», — передает «ПолитРоссия» слова эксперта.

В минувший уик-энд оборонное ведомство Турции сообщило, что курдские бандформирования освободили в Сирии свыше 800 боевиков террористической организации ИГ1 из специальной тюрьмы, которая расположена в районе города Телль-Абъяд на севере САР.

Напомним, после старта турецкой военной операции «Источник мира» курдские силы вдруг объявили, что прекращают охранять тюрьмы, где содержались боевики ИГ. Позже «Демократические силы Сирии» (SDF) сообщили, что также «прекращают операции против ИГ» — и это на фоне серии новых террористических актов на востоке САР.

Как отмечают многочисленные эксперты, боевики специально выпускают на свободу своих некогда злейших недругов. Ключевой целью выступает пропаганда SDF, которая выставляет Анкару виновной в возникшем хаосе: если ИГ снова приступит к активной террористической деятельности, то во всем обвинят турецкие власти. Именно по этой причине главари SDF отказывались передавать пленных террористов Сирии.

Ранее министерство обороны РФ предоставило доказательства того, что США воруют сирийские ресурсы, и Вашингтон получает с незаконной добычи нефти в Сирии свыше 30 миллионов долларов ежемесячно, сообщала «Газета.Ru». Руководитель дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров считает, что на эти деньги США поддерживают содействующие им курдские бандитские формирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.