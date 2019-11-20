Израильские военные сообщили, что атаковали в Сирии десятки объектов

Иерусалим, 20 ноября. Вооруженные силы Израиля заявили, что атаковали в Сирийской Арабской Республике десятки целей. Об этом пишет в среду израильское издание Haaretz.

«Армия Израиля объявила в среду, что атаковала множество целей, принадлежащих иранским силам «Кудс» и армии Башара Асада в Сирии», — говорится в сообщении ресурса.

Уточняется, что атака была совершена в ответ на запуск иранскими военными ракет с территории САР в сторону Израиля. В заявлении армии Израиля также отмечается, что удары были нанесены примерно по двум десяткам целей, более 50% из которых принадлежали иранским силам. Одной из целей стало расположенное возле воздушной гавани Дамаска здание, в котором, как утверждается, находится штаб-квартира «Кудс». Отмечается, что израильские силы «специально решили не разрушать его полностью».

Накануне пресс-служба израильской армии сообщила, что военные зафиксировали запуск четырех ракет по израильской территории со стороны САР, все цели были перехвачены.