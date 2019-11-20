Пункты выдачи гуманитарной помощи заработали на севере Сирии

Дамаск, 20 ноября. Сразу несколько пунктов выдачи гуманитарной помощи заработали в северных и северо-восточных районах Сирии. Об этом сообщили сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Пункты выдачи гуманитарной помощи открылись в городах и мелких населенных пунктах, которые отрезаны от центра провинции Алеппо. Чтобы предупредить возможные провокации, перед началом работы пунктов в небо подняли вертолеты российских ВКС. Кроме того, военная полиция РФ провела рейды в окрестностях населенных пунктов, чтобы обеспечить безопасность.

Глава общины Хабла Фазель Юнис Бахреб поблагодарил Россию за поддержку, оказанную в столь тяжелое время, и подчеркнул, что люди в этом регионе находились на грани вымирания. Он также пожаловался на постоянные провокации со стороны курдских боевиков.

«Теперь же мы чувствуем защиту, недавно тут построили мост, и наши семьи объединились. Теперь же открыли пункт помощи — этого мы совсем не ожидали. Спасибо!» — сказал Бахреб.

Кроме того, местные жители рассказали, что раньше в этом районе находился опорный пункт бандформирований курдов. Курдские террористы заходили в дома и расстреливали хозяев, когда искали место для ночлега. По этой причине многие сирийцы покинули свои жилища, а вернувшись обнаружили, что все разграблено.

Каждый пункт гуманитарной помощи работает в течение пяти часов, однако в среднем около трех тысяч пакетов с продуктами раздают за два–три часа. В продовольственный пакет входят мука, рис, чай, сгущенка. Одного такого набора хватает на несколько дней.

В местной администрации сообщили, что в одном только Кобани на открытие гуманитарного пункта пришли около 70% жителей города. Выдавать гуманитарную помощь на этих территориях планируют регулярно.

Напомним, 9 октября 2019 года Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против курдских террористов, сотрудничающих с радикалами из экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), сообщает Infox.ru. Вооруженные бандформирования курдов оккупировали восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГ1. На самом деле курдские радикалы включали экстремистов в свои ряды и создавали в Сирии спящие террористические ячейки.

Кроме того, бандформирования курдов притесняли арабов-суннитов, проживающих в Заевфратье. Курдские террористы заставляли детей учиться по курдским учебникам и проводили принудительную мобилизацию среди местных жителей. Протесты арабов против дискриминации со стороны бандформирований курдов жестоко подавляются при помощи оружия и приводят к жертвам среди мирного населения.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и пограничной службы Сирии патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийской границы и контролируют отвод бандформирований курдов с этих территорий, передает «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.