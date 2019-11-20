Москва, 20 ноября. Курдские бандформирования заслуживают «хорошей трепки» за неисполнение своих обязательств по Сирии перед Турцией и Россией, так как ставят в затруднительное положение турецких властей и российских военных, находящихся там. Такое мнение выразил член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

В беседе с «Политикой сегодня» он сказал, что понимает, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен разговаривать с курдами на языке артиллерии и авиации.

«Курды заслуживают хорошей трепки за свое поведение, потому что так вести себя нельзя. Они ставят в затруднительное положение и сирийское руководство, и российскую армию, находящуюся там. Договорились об отводе всех боевиков, а что происходит? Мы видим, как они забрасывают «коктейлями Молотова» наши военные патрули», — напомнил он.

Матузов подчеркнул, что турецкая сторона имеет полное право разобраться с курдскими террористическими группировками, обосновавшимися на севере Сирии.

О том, что Турция имеет право защищать свои границы от посягательств курдов, сказал и член Совета Федерации Франц Клинцевич. Сенатор отметил, что важно делать это с учетом международного права.

Напомним, 18 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что антитеррористическая операция Анкары «Источник мира» будет продолжена в Сирии, если курдские вооруженные формирования не отойдут от турецко-сирийской границы. Необходимость силовых мер дипломат объяснил угрозой терроризма у южных рубежей турецкого государства.

С 9 по 22 октября ВС Турции уже проводили в Сирии «Источник мира». Военные действия были направлены против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Таким образом Анкара добивалась пресечения деятельности курдских вооруженных формирований и созданных с их помощью «спящих» террористических ячеек в регионе. Турция хотела создать на границе двух государств 30-километровую «зону безопасности», свободную от курдов, чтобы защитить свои рубежи и помочь сирийским беженцам свободно вернуться в страну.

Спустя неделю после начала «Источника мира» США убедили союзника по НАТО сделать 120-часовую паузу, чтобы позволить своим «карманным террористам» курдам вместе с вооружением самостоятельно покинуть пограничную зону безопасности.

К сирийскому урегулированию подключилась и Россия. 22 октября в Сочи лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о взаимопонимании, по которому военные двух стран приступили к патрулированию освобожденной от курдских террористов территории Сирии. Однако курды дали понять, что не стремятся к миру и начали устраивать провокации.

1 Организация запрещена на территории РФ.