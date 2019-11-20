Киев, 20 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой принесет Украине «разорение и уничтожение», заявил украинский парламентарий от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Однако, как отмечает Кива, Зеленский все-таки хочет принести мир в страну.

«Партия Зеленского не просто прикладывает участие, она является центральной фигурой в уничтожении украинской нации. Пока мы рассказываем про «агрессию России», мы сдаем интересы страны западно-американским партнерам. Я переживаю, что у Зеленского просто не хватит опыта, а те люди, которые находятся рядом с ним, они его заведут в блуд», — делится своими переживаниями депутат Верховной рады.

Илья Кива добавил, что не ждет положительных итогов от встречи в «нормандском формате», но надеется, что европейские коллеги смогут вывести украинского президента на нужную позицию для окончания конфликта на востоке страны.

Ранее Кива уже отмечался резонансными заявлениями насчет своей страны. Как пишет «Лента.ру», в июле Кива сказал, что Украина может исчезнуть как государство в ближайшие несколько лет из-за экспериментов в различных сферах. Согласно словам парламентария, он уважительно относится к новым лицам в парламенте, но его пугает присутствие людей, которые «никогда нигде не работали, никогда нигде не учились». Кива также заявлял, что существование Украины после 2020 года будет «большой победой», так как в грядущем году украинцев ожидает существенное повышение тарифов ЖКХ.

Елисейский дворец заявил, что встреча лидеров государств-участников «нормандского формата» состоится 9 декабря в Париже. Немецкая сторона подтвердила участие в ней канцлера Ангелы Меркель. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил дату проведения саммита.