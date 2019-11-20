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В Гидрометцентре назвали регионы России с теплой погодой в декабре

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В Гидрометцентре назвали регионы России с теплой погодой в декабре

Москва, 20 ноября. В северной части европейской территории Российской Федерации, на Урале, а также на севере Кубани в предстоящем месяце средняя температура воздуха ожидается​ выше нормы. Об этом журналистам рассказал во вторник заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометеорологического центра Владимир Тищенко.

Как отметил синоптик, теплее обычного будет также в столице и Московской области. Осадки в виде снега выпадут не ранее начала декабря. Невзирая на ожидаемое похолодание, в ближайшие дни осадков почти не предвидится, пишет «Российская газета».

Эксперт обратил внимание на то, что на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Южном и Северо-Кавказском округах отклонение температуры от нормы маловероятно.

Тищенко также добавил, что это пока только предварительный прогноз. Точная информация о погоде в будущем месяце появится в ближайшие дни, пишет «Царьград».

Ранее в Гидрометцентре раскрыли причину частых погодных аномалий зимой.

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Источник: Российская газета
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