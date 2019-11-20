Экс-депутат Рады посоветовал Зеленскому произнести прощальную речь перед народом Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому кажется, что политика – это «Квартал 95», уверен экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Зеленский является главным в «разорении и уничтожении» нации, сообщил ранее депутат верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

«Партия [»Слуга народа»] является центральной фигурой в уничтожении украинской нации. Пока мы рассказываем про «агрессию России», мы сдаем интересы страны западноамериканским партнерам. Я переживаю, что у Зеленского просто не хватит опыта, а те люди, которые находятся рядом с ним, они его заведут в блуд», — сказал депутат.

При этом парламентарий подчеркнул, что украинский лидер все же хочет принести мир в страну. Однако Кива уточнил, что не надеется на положительные результаты от встречи в «нормандском формате». Кроме того, он считает, что европейские партнеры смогут навести президента Украины на правильную позицию для завершения конфликта на юго-востоке страны.

По словам Алексея Журавко, разорение Украины началось в 2014 году после государственного переворота. Он подчеркивает, что депутат Кива был активным участником этого процесса и является убийцей.

«С приходом Зеленского все стало развиваться гораздо стремительнее. Широкими и необъятными шагами страна начала разворовываться. Зеленский ускорил процесс развала страны и реализации ее с молотка. Это связано с тем, что у Зеленского никакой команды не было. Пришли люди, которые работают в фонде Сороса. А Джорджа Сороса интересуют только деньги. Когда его команда дорвалась до власти, то Сороса стали интересовать быстрые деньги. Поэтому они будут пытаться страну разорить и сказочно на этом разбогатеть», — заявил Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Несмотря на юридическое образование и «артистические данные», Зеленский не может управлять страной, объясняет бывший депутат.

«Он не имеет опыта. Также Зеленский не понимает как нужно правильно подбирать команду. Одно дело, когда ты играешь на сцене, а другое, когда ты управляешь целым государством. У него нет понимания, что такое политика. Ему кажется, что это «Квартал 95». Поэтому ему следует сказать следующее: «Дорогие, уважаемые избиратели, вы мне поверили. Но я не хочу брать грех на душу, до конца развалить страну. Я ухожу с этого поста. Простите меня». Однако Зеленский может общаться с другими политиками, чтобы получить опыт», — добавил собеседник ФАН.

Ранее Кива уже отмечался резонансными заявлениями насчет своей страны. В июле он заявил, что Украина может исчезнуть как государство в ближайшие несколько лет из-за экспериментов в различных сферах. Согласно словам парламентария, он уважительно относится к новым лицам в парламенте, но его пугает присутствие людей, которые «никогда нигде не работали, никогда нигде не учились». Кива также заявлял, что существование Украины после 2020 года будет «большой победой», так как в грядущем году украинцев ожидает существенное повышение тарифов ЖКХ. Кроме того, депутат как-то пришел на заседание украинского парламента в маске Джокера.