Глава Минфина Украины заявила о планах завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году

Киев, 20 ноября. Министерство финансов Украины намерено завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) к 2023 году. Об этом заявила глава украинского Минфина Оксана Маркарова в эфире Громадского телевидения.

«Мой амбициозный план состоит в том, чтобы суметь закончить ее [программу МВФ], чтобы в 2023 году перед нами не стояла необходимость в новом транше, а мы могли бы сами себя обеспечивать», — сказала министр.

При этом Маркарова сообщила, что сейчас украинские власти ведут переговоры с миссией МВФ, находящейся в Киеве, касающиеся новой кредитной программы, передает «Газета.ру». По словам главы Минфина Украины, эта программа позволит Киеву провести концессию, приватизацию и устроить «массу реформ».

Напомним, в начале осени 2019 года Украина вернула МВФ кредитные средства, которые брала в 2014 году по программе Stand by. Общая сумма итоговых платежей составила 156 миллионов долларов. В 2014 году Украина получила 4,6 миллиарда долларов, в 2015 году была утверждена новая программа, в рамках которой Киеву выдали 8,7 миллиарда долларов, пишут «Известия».

В конце 2018 года была согласована обновленная программа, согласно которой Украина может получить 3,9 миллиарда долларов в течение 14 месяцев. В декабре прошлого года Киев получил от МВФ первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов. Для перевода очередного транша Украина была вынуждена подписать меморандум о сотрудничестве с МВФ, который обязал украинское правительство повысить стоимость газа для населения до уровня европейских цен. До конца текущего года Киеву придется поднять цену на газ для населения еще на 40%.