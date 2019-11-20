Стали известны составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Москва, 20 ноября. Финальные матчи отбора на чемпионат Европы 2020 года завершились в прошедший вторник, стали известны составы корзин для жеребьевки групповой стадии турнира.

Корзина 1: Бельгия, Испания, Украина, Италия, Англия, Германия.

Корзина 2: Россия, Хорватия, Нидерланды, Швейцария, Польша, Франция.

Корзина 3: Чехия, Дания, Португалия, Турция, Австрия, Швеция.

Корзина 4: Уэльс, Финляндия и четыре команды, которые попадут на первенство по окончании Лиги Наций.

Ранее стали известны двое соперников сборной России по футболу на групповой стадии европейского состязания. Подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией и Бельгией. Последний соперник определится после жеребьевки, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Накануне сборная России разгромила команду Сан-Марино (0:5) в последнем матче отбора Евро-2020, сообщал RT.