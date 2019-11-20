Сборная России разгромила Сан-Марино в отборочном матче к Евро-2020. События дня. ФАН-ТВ

США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии. Это необходимо, чтобы защитить нефтяные объекты на этой территории. Письмо с таким содержанием Конгрессу отправил глава Белого дома Дональд Трамп. Как отмечает глава государства, часть солдат прибыла в страну. В ближайшее время их число увеличится до трех тысяч. Также Штаты готовы направить в королевство противоракетные системы и радары. Напомним, в середине сентября саудовские нефтяные объекты атаковали йеменские хуситы. После этого страна вдвое сократила добычу ресурса. Но США заявили, что атака — дело рук Ирана. Однако Тегеран обвинения опровергает. Нефтяные объекты привлекают американцев и в Сирии. Их цель представляется святой — охрана месторождений от террористов. Но доказано, что США незаконно вывозят оттуда черное золото.

Трамп назвал процедуру импичмента позором Запущенную процедуру импичмента Дональд Трамп назвал позором и пародией на правосудие. Как отметил президент США, сказать, что обвинения против него правдивы, могут лишь американские граждане. Процесс импичмента главы государства начался после его телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Политические оппоненты Трампа заявили, что тот пытался убедить президента Украины расследовать деятельность сына Байдена. Как считает лидер Штатов, демократы начали это дело, чтобы победить на выборах. Процесс набирает обороты. Накануне прошли очередные слушания. Когда они закончатся, палата решит, объявлять ли Трампу импичмент.

Штраф за шумное поведение по ночам Ночная вечеринка может обойтись россиянам в копеечку. В стране хотят ввести штраф за шумное поведение по ночам. С таким предложением выступил Совет Федерации. Теперь тот, кто решил повеселиться с 23.00 до 7.00 сразу могут выложить от одной до трех тысяч рублей. Речь идет и о тех, кто затеял поздний ремонт. Исключения составят лишь шумы, связанные с действиями правоохранителей, ликвидацией ЧС, массовыми мероприятиями и религиозными праздниками.