Дамаск, 20 ноября. Сирийский политолог выразил мнение, что освобождение пленных террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) играет на руку Соединенным Штатам.

Сирийский политолог Али Салим Асад связывает освобождение более 800 террористов ИГ1 из курдских тюрем с заинтересованностью американской стороны воровать сирийскую нефть в Заефратье.

«Ситуация в стране выгодна для американцев, потому что она дает предлог для присутствия своих войск. К любому спокойному району сразу будут вопросы о законности их присутствия. Они это знают прекрасно. Более того, они взяли и захватили нефтегазовые месторождения и начали воровать нефть под предлогом якобы охраны этих месторождений от ИГИЛ1. На сегодняшний день ИГИЛ уже не представляет опасности для страны», — заявляет сирийский эксперт.

О том, что курдские боевики освободили пленных террористов, сообщало турецкое Минобороны.

«Турция является единственным партнером НАТО и международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, которая вместе с ними воевала и нейтрализовала более 4000 членов ИГИЛ в Ираке и Сирии. Рабочая партия Курдистана и «Силы народной самообороны" в свою очередь только лишь в Телль-Абъяде освободили более 800 заключенных из числа ИГИЛ», — сообщают в министерстве обороны Турции.

В октябре американское издание The New York Times уже сообщало о побеге экстремистов из центра временного содержания в Сирии на фоне контртеррористической операции проводимой турецкой стороной против курдских боевиков. По информации издания, в тюрьмах в Айн-Иссе, Кобани, Хасеке и Камышлы находятся более 11 тысяч террористов.

Кроме охраны тюрем и лагерей, курдские радикалы помогают американцам красть сирийскую нефть на восточном побережье Евфрата. При активной поддержке американских ЧВК, курдские боевики занимаются контрабандой ресурсов за рубеж. Доходы от серых схем идут на счета американских спецслужб. Как передает «Газета.ру», российские дипломаты призывали США вернуть месторождения их законному владельцу — Сирийской Арабской Республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.