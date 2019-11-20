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В России могут перевести медсправки для водительских прав в электронный вид

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В России могут перевести медсправки для водительских прав в электронный вид

Москва, 20 ноября. В министерстве внутренних дел выступили с предложением ужесточить прохождение медкомиссии у водителей, в ведомстве хотят ввести электронные справки для дистанционного контроля. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Документ предполагает не только перенос медицинских справок в электронный формат, однако и аннулирование медицинских заключений, если у водителя обнаружены заболевания, которые запрещают ему управлять транспортным средством.

«Все медицинские организации, как государственные, так и частные, будут обязаны передавать данные о выданных заключениях и аннулировании справок в информационную систему министерства здравоохранения. Аннулирование справок будет поводом для прекращения действия прав», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В Госавтоинспекции объяснили, что при получении или замене прав гражданину, в случае одобрения проекта, больше не надо будет показывать медицинские справки, поскольку все сведения будут находиться в системе межведомственного электронного взаимодействия, пишет «ФедералПресс».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», у сотрудников Госавтоинспекции может появиться аппаратура, выявляющая наркотические и психотропные вещества по слюне человека.

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Источник: Коммерсант
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