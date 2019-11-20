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Российские дипломаты посетили экстрадированного в США Буркова

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Российские дипломаты посетили экстрадированного в США Буркова

Александрия, 20 ноября. Российские дипломаты посетили в следственном изоляторе (СИЗО) в американском штате Вирджиния экстрадированного из Израиля Алексея Буркова, которому предъявляют обвинения по статье о киберпреступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического представительства РФ в американской столице.

«Сотрудники посольства посетили в СИЗО города Александрии, штат Вирджиния, экстрадированного из Израиля в США россиянина Буркова», — следует из сообщения дипмиссии, опубликованного в социальной сети Facebook.

О каких-то жалобах задержанного российские дипломаты не сообщили.

В посольстве уточнили, что поддерживают систематический контакт с задержанным гражданином РФ, представляющим его интересы адвокатом и близкими. Кроме того, дипломаты намерены добиваться соблюдения его законных прав и интересов, сообщает RT.

Ранее суд в США оставил Буркова под стражей, россиянину грозит до 80 лет тюрьмы. Российская сторона направила в Госдепартамент США ноту протеста в связи с экстрадицией Буркова из Израиля, сообщала «Газета.Ru».

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Источник: Пресс-служба посольства России в США
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