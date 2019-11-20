Директора колледжа в Благовещенске уволили после стрельбы в учебном заведении

Благовещенск, 20 ноября. Директора Амурского колледжа строительства и ЖКХ города Благовещенска Виктора Петухова уволили после того, как один из студентов устроил стрельбу в учебном заведении 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области.

Решение об увольнении приняли в региональном Минобрнауки после служебной проверки. Причиной снятия Петухова с должности директора колледжа стало ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по части организации безопасных условий в учебном заведении. Исполняющей обязанности главы колледжа назначена заместитель директора по учебной работе Светлана Ленских, которая работает в организации с 1999 года, сообщает «АиФ».

Кроме того, после стрельбы в колледже в Благовещенске свой пост покинул заместитель министра образования и науки Амурской области Олег Якутов, который курировал работу учреждений среднего профессионального образования, дополнительного образования и воспитания, а также отдел молодежной политики. Замминистра написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, 14 ноября 19-летний учащийся колледжа пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь. В результате погиб ровесник стрелка, еще три человека получили ранения, пишет «Газета Кемерова». Сам стрелявший покончил с собой прямо на месте происшествия.

После трагедии суд арестовал гендиректора частного охранного предприятия «Сириус-А», котое должно было обеспечивать безопасность в колледже, Сергея Андрющенко. Также был арестован сотрудник ЧОПа, впустивший вооруженного студента в колледж, сообщает «Вечерняя Москва».