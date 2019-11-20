Турция вправе защищать свои границы от курдских боевиков из Сирии, заявили в Совфеде

Москва, 20 ноября. Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу упомянул о возможности возобновления спецоперации на территории Сирии «Источник мира», передает «Газета.ру». Если США и формирования курдских боевиков не станут выполнять условия по отводу радикалов из приграничной зоны безопасности, то Турция будет вероятно возобновит контртеррористическую операцию.

Целью Анкары является зачистка от боевиков приграничного коридора на территории Сирии глубиной 30 километров. Однако из-за участившихся атак и провокаций со стороны курдских радикалов, Турция имеет право расширить этот коридор до 200 километров. Эту позицию поддерживает член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

«Любая страна имеет право на защиту своей границы. Только делать это надо с учетом международного права. Есть определенные договоренности у Турции, Сирии и России, и эти договоренности надо соблюдать. И в то же время корректировать свои действия с учетом договаривающихся сторон», — выражает свою точку зрения сенатор.

За последнее время курдские радикалы произвели серию террористических атак пытаясь сорвать процесс мирного урегулирования. В результате подрыва автомобиля в населенном пункте Аль-Баб погибло от 10 до 18 мирных жителей, несколько десятков граждан получили ранения. Ранее произошел тройной теракт в центре Камышлы. Погибло минимум три человека, восемь человек пострадали. Видимо курдские бандформирования не собираются добровольно покидать приграничные территории.

«Восток — дело тонкое, и там очень много всяких нюансов, связанных с данными обещаниями и их выполнениями. Договоренности надо выполнять. И свои границы любое суверенное государство имеет право защищать», — подчеркивает Клинцевич.

По мнению члена Совета Федерации, курды ощущают себя уверенно, потому что чувствуют поддержку со стороны США, которые имеют свои собственные интересы в регионе. Как пишет iReactor, Вашингтон занял нефтегазовые месторождения Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, где еще в 2017 году курды заключили сделку с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) по контрабанде сирийской нефти. Благодаря этому, американская сторона наживается на ворованных ресурсах, которые должны принадлежать сирийцам.

«Они нарушают свои обещания, потому что у них там есть кураторы, американцы — они же профессиональные провокаторы. Они будут делать все, чтобы поссорить все договаривающиеся стороны, при этом пострадают только курды. Я думаю, что курдам надо что-то решать и серьезно думать, чем для них это закончится. А американцы свое дело знают. Они занимаются провокациями, натравливают и дестабилизируют ситуацию, они и дальше это будут делать», — подвел итог Франц Клинцевич.

Старт операции «Источник мира» был дан 9 октября. Турецкая сторона приступила к освобождению приграничных территорий от радикалов, которые дестабилизировали ситуацию. В результате нанесения значительного урона по курдским группировкам Анкара и Вашингтон заключили договор о 120-часовом перемирии, чтобы курды вывели бандформирования из приграничной зоны. 22 октября Турция и Российская Федерация подписали меморандум о совместных усилиях по патрулированию «зоны безопасности» вдоль границы. Но турецкий президент Эрдоган оставил за собой право возобновить силовую операцию, если курдские боевики нарушат перемирие.

1 Организация запрещена на территории РФ.