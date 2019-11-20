Медики назвали одну из основных причин возникновения рака

Шарлотт, 20 ноября. Хроническое воспаление является одной из ключевых причин развития злокачественных опухолей. Об этом заявили научные сотрудники из Университета Северной Каролины после серии исследований.

По словам ученых, в двух случаях из десяти возникновение онкологического характера связано с инфекциями, вирусами или бактериями. К тяжелой болезни приводит взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1, последний покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах, пишет MedicalXpress.

Как считают американские эксперты, при хроническом воспалении гликопротеин может стать причиной появления патогенных процессов.

Параллельно ученые обратили внимание на защитную функцию MUC1, который не всегда превращается в опасную клетку. К примеру, у некоторых пациентов гликопротеин не прекращает выполнять противовоспалительную функцию.

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