Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Медики назвали одну из основных причин возникновения рака

504
0 Оставить комментарий

Медики назвали одну из основных причин возникновения рака

Шарлотт, 20 ноября. Хроническое воспаление является одной из ключевых причин развития злокачественных опухолей. Об этом заявили научные сотрудники из Университета Северной Каролины после серии исследований.

По словам ученых, в двух случаях из десяти возникновение онкологического характера связано с инфекциями, вирусами или бактериями. К тяжелой болезни приводит взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1, последний покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах, пишет MedicalXpress.

Как считают американские эксперты, при хроническом воспалении гликопротеин может стать причиной появления патогенных процессов.

Параллельно ученые обратили внимание на защитную функцию MUC1, который не всегда превращается в опасную клетку. К примеру, у некоторых пациентов гликопротеин не прекращает выполнять противовоспалительную функцию.

Ранее эксперты заявили, что человечество не может одолеть рак, но врачи могут подарить больному 20-30 лет полноценной жизни.

Ранее российские медики рассказали, как улучшить состояние печени. По словам врачей, необходимо больше употреблять свежих овощей и фруктов. Кроме того, отмечает «ФедералПресс», фастфуд содержит огромное количество жира и сахара, что отрицательно сказывается на работе печени.

infox - new
Источник: MedicalXpress
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров