Сына экс-президента Германии зарезали на лекции в берлинской клинике

Берлин, 20 ноября. Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, занимавшего этот пост в течение 10 лет — с 1984 по 1994 год, доктор Фриц фон Вайцзеккер скончался от ножевых ранений после нападения во время лекции в столичной клинике Schlosspark-Klinik. Об этом сообщает телерадиокомпания RBB.

Согласно имеющейся информации, представитель правоохранительных органов заявил, что инцидент в медицинском учреждении в районе Шарлоттенбург на западе германской столицы случился около 18.50 по местному времени (20.50 по московскому времени). По версии полиции, один из присутствовавших на лекции предпринял попытку помешать нападавшему и был тяжело ранен, он экстренно доставлен в больницу.

Берлинская полиция задержала предполагаемого злоумышленника на территории клиники. В настоящее время ведется расследование, другие подробности произошедшего не приводятся.

Отмечается, что Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года являлся главным врачом Schlosspark-Klinik. Накануне он вел лекцию, посвященную заболеваниям печени. Сыну экс-президента ФРГ было 59 лет.