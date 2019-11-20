Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Сына экс-президента Германии зарезали на лекции в берлинской клинике

36
0 Оставить комментарий

Сына экс-президента Германии зарезали на лекции в берлинской клинике

Берлин, 20 ноября. Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, занимавшего этот пост в течение 10 лет — с 1984 по 1994 год, доктор Фриц фон Вайцзеккер скончался от ножевых ранений после нападения во время лекции в столичной клинике Schlosspark-Klinik. Об этом сообщает телерадиокомпания RBB.

Согласно имеющейся информации, представитель правоохранительных органов заявил, что инцидент в медицинском учреждении в районе Шарлоттенбург на западе германской столицы случился около 18.50 по местному времени (20.50 по московскому времени). По версии полиции, один из присутствовавших на лекции предпринял попытку помешать нападавшему и был тяжело ранен, он экстренно доставлен в больницу.

Берлинская полиция задержала предполагаемого злоумышленника на территории клиники. В настоящее время ведется расследование, другие подробности произошедшего не приводятся.

Отмечается, что Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года являлся главным врачом Schlosspark-Klinik. Накануне он вел лекцию, посвященную заболеваниям печени. Сыну экс-президента ФРГ было 59 лет.

infox - new
Источник: RBB
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров