В Эстонии заговорили об «отнятых РФ территориях»

Таллинн, 20 ноября. Спикер эстонского парламента, член националистической Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас сказал, что Российская Федерация «обязана вернуть» Эстонии «аннексированные территории». Так прибалтийский политик отреагировал на высказывание главы Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева, о том, что Тартуский мирный договор не имеет юридической силы, передает «Газета.ру».

По словам российского дипломата, обсуждая ратификацию пограничного соглашения между Эстонией и РФ, прибалтийцы ссылаются на не имеющий юридической силы документ 1920 года и выдвигают территориальные притязания к Российской Федерации.

«У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — пишет в своем аккаунте в Facebook спикер эстонского парламента.

Хенн Пыллуаас, подчеркивает, что для прогресса в ратификации пограничного договора между Россией и Эстонией Москва должна признать границы прибалтийского государства в рамках договора 1920 года. Российская сторона утверждает, что данный договор юридически и фактически прекратил своё действие с принятием Эстонии в состав СССР в 1940 году.

Согласно тексту исторического договора, Эстония «претендует» на отдельные участки Кингисеппского и Сланцевского районов Ленинградской области, а также на земли Печорского района Псковской области.

В мае 2005 года Российская Федерация и Эстония подписали два договора по пограничным вопросам. 20 июня 2005 года парламент Эстонии ратифицировал их, однако в одностороннем порядке внес в преамбулу упоминание договора 1920 года. Российская сторона посчитала это неприемлемым и по распоряжению президента подпись под договорами была снята.

В феврале 2014 года стороны вернулись к вопросу. Глава российского МИД Сергей Лавров вместе со своим эстонским коллегой Урмасом Паэтом подписали новый договор, регулирующий вопросы исключительно государственной границы. Тогда же и было зафиксировано отсутствие обоюдный территориальных претензий, передают РИА Новости.